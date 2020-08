iPhone 11 zum Knallerpreis. Denkt ihr aktuell über die Anschaffung eines Apple iPhone nach? Dann können wir euch derzeit nur auf die Flatrate-Experten von DEINHANDY verweisen. Diese kombinieren vorübergehend das iPhone 11 mit dem o2 Free L und bieten das Paket für monatlich gerade einmal 39,99 Euro an.

iPhone 11 + o2 Free L als Preiskracher

DEINHANDY hat einen neuen Deal aufgelegt, den wir euch gerne vorstellen möchten. Dabei stehen das Apple iPhone 11 sowie der o2 Free L im Fokus. Über das iPhone 11 müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren. Das Gerät verfügt unter anderem über ein 6,1 Zoll Liquid Retina Display (1.792 x 828 Pixel bei 326 ppi), A13 Bionic Chip, Face ID, 12 MP Dual-Kamera, 4K-Videos und vieles mehr.

Ihr erhaltet das iPhone 11 in Kombination mit dem o2 Free L. Dieser Tarif bietet euch eine Datenflat (satte 60GB LTE Highspeed-Volumen), eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, EU-Roaming und mehr. Monatlich werden für diesen Tarif nur 39,99 Euro. Bis Ende des Jahres profitiert ihr sogar noch von der reduzierten Mehrwertsteuer. Auch wenn der Tarif schon sehr attraktiv ist, ist der einmalige Anschaffungspreis für das iPhone 11 in unseren Augen mit nur 49 Euro verhältnismäßig niedrig. Oft ist es so, dass zwar die monatliche Grundgebühr bei einem Tarif niedrig gehalten ist, der einmalige Anschaffungspreis jedoch verhältnismäßig hoch ist. Dies ist bei diesem Deal allerdings nicht der Fall.

Das angenehme bei DEINHANDY ist, dass ihr neben dem o2 Tarif auch weitere Tarife angezeigt bekommt, mit denen ihr das Apple iPhone 11 kombinieren könnt. Soll es lieber ein Vodafone- oder Telekom-Tarif sein? Dann erhaltet ihr eine übersichtliche Tarifauswahl, mit der ihr den für euch passenden Tarif raussuchen könnt.

