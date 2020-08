Anker hat am heutigen Tag seinen neuen Konferenzlautsprecher Anker PowerConf S3 vorgetsellt und damit sein Produktportfolio ein Stück erweitert.

Anker PowerConf S3 ist da

Mit dem Anker PowerConf S3 hat Anker am heutigen Tag einen neuen Konferenzlautsprecher auf den Markt gebracht. Sechs integrierte Mikrofone sind gleichmäßig im 360-GRad Konferenzlautsprecher ausgerichtet und nehmen so alle Stimmen im Raum präzise auf. Der individuelle DSP-Algorithmus sorgt für fortschrittliche Echounterdrückung, Nachhallunterdrückung, sowie smarte Isolierung von Hintergrundgeräuschen. PowerConf S3 gleicht automatisch die Lautstärke und Entfernung deiner Stimme aus. So kannst du dich mühelos auf ein ausgeglichenes Gespräch verlassen.

Überblick

6 Mikrofone: decken ganze 360° des Konferenzraums ab

Verbesserte Tonaufnahme: Reduziertes Echo, weniger Nachhall und fortschrittliche Geräuschisolierung.

Universelle Kompatibilität: Perfekt für Skype, Google Hangout, Facetime, Zoom, WebEx, GotoMeeting, Chromebox und viele mehr

Bis zu 24 Stunden Nonstop Sprechzeit

Ausgeglichene Audioqualität mit smarter AGC-Technologie: Die Lautstärke wird je nach Entfernung automatisch angepasst.

Smarte Positionsbestimmung mit DOA und Beamforming-Technologie: LED-Ring leuchtet je nach Position der gerade sprechenden Person

App Steuerung: LED-Anzeigen, Standby-Modus, Akkustand, Lautstärke und Modus – alles blitzschnell regulierbar in der App.

Anker PowerConf S3 kostet 119,99 Euro, ist auf Lager und kann unmittelbar verschickt werden.