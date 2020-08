Apple hat soeben bekannt gegeben, dass Apple TV+ Abonnenten das CBS All Access and SHOWTIME Bundle zu einem Vorzugspreis erhalten. Das Motto lautet „Zwei zum Preis von Einem“.

Apple startet CBS All Access and SHOWTIME Bundle für Apple TV+ Abonnenten

Ab sofort können Apple TV+ Abonnenten in den USA einen einzigartigen Vorteil nutzen: Sie erhalten Zugriff auf ein Bundle – bestehend aus CBS All Access und SHOWTIME – für nur 9,99 USD pro Monat. Zuvor kann das Bundle 7-Tage kostenlos getestet werden.

„Mit Apple TV+ haben Sie Zugriff auf preisgekrönte Apple Originals. Jeden Monat werden qualitativ hochwertigere Serien und Filme hinzugefügt“, sagte Eddy Cue, Senior Vice President für Internet-Software und -Dienste bei Apple. „Dieses Paket ist ein großer Bonus für Apple TV+ Abonnenten und bietet Ihnen das Beste aus CBS und Showtime in der Apple TV-App zu einem günstigen Preis.“

Bereits in der vergangenen Woche sickerte durch, dass Apple in Kürze das oben genannte Bundle exklusiv für Apple TV+ Abonnenten an den Start bringen wird. Kunden, die eh CBS All Access oder SHOWTIME abonniert haben oder mit dem Gedanken gespielt haben, den entsprechenden TV-Kanal zu abonnieren, erhalten nun die notwendigen Argumente. Bis dato bot Apple CBS All Access und Showtime bereits als TV-Kanäle separat zum Preis von 9,99 Dollar und 10,99 Dollar an. Der Bundle-Preis von nur 9,99 Dollar stellt einen Rabatt von über 50 Prozent dar.

SHOWTIME bietet beliebte Originalserien wie „Billions“, „The Chi“, „Black Monday“, „Homeland“, „Shameless“, „We Hunt Together“ und „Desus and Mero“ sowie „SHOWTIME Championship Boxing“. und Filme und Dokumentationen wie „Hustlers“, „Waves“, „Outcry“ und „The Go Go’s“.

CBS All Access umfasst werbefreie On-Demand-Fernsehserien, Filme und Kinderprogramme, einschließlich exklusiver Originalserien wie „Star Trek: Lower Decks“, „The Good Fight“ und „The Twilight Zone“, CBS-Hits wie „Big Brother“ und „The Late Show with Stephen Colbert“; sowie eine erweiterte Bibliothek mit ViacomCBS-Serien und -Filmen, darunter Staffeln von „SpongeBob SquarePants“, „Chappelle’s Show“, „The Legend of Korra“ und andere Favoriten von BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon und Paramount Pictures.