Auf verschiedene HomeKit-Produkte von Meross haben wir euch in den letzten Wochen immer mal wieder hingewiesen. Am heutigen Tag drängt sich die HomeKit-Steckdose des Herstellers auf. Diese erhaltet ihr derzeit zum Tiefpreis.

Meross HomeKit-Steckdose im 2er Set nur 14,48 Euro

Die HomeKit-Steckdose von Meross (Indoor) ist ein ganz solides HomeKit-Produkt. Die Steckdose ist nicht nur von Apple zertifiziert, sie hinterlässt auf uns auch einen überzeugenden Eindruck.

Im Rahmen einer aktuellen Rabatt-Aktion könnt ihr die Meross HomeKit-Steckdose zum Preis von nur 14,48 Euro ergattern. Der Weg zum Tiefpreis führt über das 2er Set. Dieses wird aktuell mit 18 Prozent Rabatt zum Preis von nur 32,95 Euro anstatt 39,99 Euro angeboten.

Darüberhinaus hat uns der Hersteller den Gutscheincode XFBODDBG zur Verfügung gestellt. Dieser sorgt dafür, dass das 2er Set noch einmal um 4 Euro im Preis reduziert wird. Somit zahlt ihr für das 2er Set nur noch 28,95 Euro. Effektiv zahlt ihr somit nur 14,48 Euro für die einzelne HomeKit-Steckdose von Meross.

Die HomeKit-Steckdose könnt ihr in gewohnter Manier per Siri, per Home-App oder eine andere HomeKit-fähige App steuern. Natürlich könnt ihr auch Zeitpläne, Regeln etc. in Kombination mit der Steckdose nutzen. Bei dem Preis von 28,95 Euro für das 2er Pack bzw. den rechnerischen 14,48 Euro für die Einzelsteckdose kann man nicht wirklich viel falsch machen.