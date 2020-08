Im Herbst dieses Jahres werden voraussichtlich insgesamt vier neue iPhone-Modelle vorgestellt, so zumindest die Theorie. Neben technischen Neuerungen wird auch ein größeres Design-Update erwartet. Wie dieses letztendlich aussieht, weiß mit Gewissheit nur Apple. Einige talentierte Designer haben in den letzten Monaten jedoch einen beeindruckenden Job geleistet und die aktuellen Gerüchte in Form gebracht. So auch im heutigen Konzept.

Neues iPhone 12 Konzept

Bevor Apple im Herbst neue iPhone 12 Modelle vorstellen und auf den Markt bringen wird, müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Solange versorgt uns einmal mehr ConceptsiPhone mit Bildmaterial.

Zu sehen ist vor allem, dass das Design des iPhone 12 kantiger werden soll und damit ein Stück weit an das iPhone 4/ iPhone 5 bzw. die aktuellen iPad Pro Modelle erinnert. Weiterhin sehen wir eine Quad-Kamera, ein 120 Hz Retina XDR Display und den neuen A14 Bionic SoC.

Dabei handelt es sich auch ein wenig um ein Wunsch-Konzept. So steht beispielsweise das 120 Hz Display noch zur Debatte. Hier gibt es widersprüchliche Berichte. Während es zunächst als recht sicher galt, dass Apple für die Pro-Modelle des iPhone 12 ein ProMotion-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bringen wird, erklärte der bekannte Display Supply Chain Consultant Ross Young zuletzt, dass wir wohl noch eine weitere Generation abwarten müssen. Beim Gehäuse-Design sind sich alle Insider, Leaker und Analysten einig, dass Apple die „Rundungen“ abtrainiert hat und kantiger wird. Das zeigen auch bereits eine Vielzahl von Mockups, die um Umlauf sind.