Epic Games legt sich mit den großen mobilen Plattformen an. Im Fokus der aktuellen Streitigkeiten steht abermals die 30 Prozent Abgabe im App Store und Google Play Store. In der jüngsten Fortnite-Version hatte Epic eine alternative Bezahlmöglichkeit integriert, um Apples und Googles Zahlungsabwicklung zu umgehen. Apple und Google reagierten und entfernten Fortnite aus den App Stores. Nun will Apple laut Epic auch die Entwicklerkonten des Unternehmens sperren.

Apple will angeblich Epic ausschließen. So soll der Entwickler laut eigenen Aussagen ab dem 28. August den gesamten Zugang zum App Store und den Entwicklungswerkzeugen für Apps verlieren, wenn weiterhin gegen die Regeln verstoßen wird. Nachdem Epic CEO Tim Sweeney gerade erst medienwirksam Apple an den Pranger gestellt hatte, veröffentlichte das Unternehmen nun den Brief von Apple, der über den drohenden Ausschluss informiert.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020