Den Streit zwischen Epic auf der einen und Apple und Google auf der anderen Seite werden viele unserer Leser in den letzten Tagen mitbekommen haben. Epic hatte letzte Woche eine Alternative Bezahlmöglichkeit in Fortnite implementiert und so gegen die Richtlinien des App Stores und des Google Play Stores verstoßen. Daraufhin flog Fortnite zunächst aus dem App Store und kurze Zeit später aus dem Google Play Store. Epic reichte wenige Stunden später eine Klage gegen Apple und Google ein und veröffentlichte ein vorproduziertes Video. Nun gibt es ein ausführlicheres Statement seitens Apple.

Apple äußert sich zum Streit mit Epic

Erst gestern Abend wurde bekannt, dass Apple zum 28. August die Entwicklerkonten von Epic schließen möchte, um Epic den Zugang zu iOS und Mac Entwickler-Tools zu verwehren. Dies möchte der Spiele-Entwickler allerdings per gerichtlichem Eilantrag vermeiden.

Offiziell setzt sich Epic dafür ein, Entwicklern mehr Gerechtigkeit zu verschaffen. Allerdings dürfte auch ganz schnell klar sein, dass es unterm Strich nur ums Geld geht. Apple und Google verlangen 30 Prozent des Umsatzes von App-Entwicklern. Dies ist sicherlich viel Geld, allerdings absolut branchenüblich.

Gegenüber The Verge hat Apple folgendes zu Protokoll gegeben

Der App Store ist ein sicherer und vertrauenswürdiger Ort für Benutzer und eine großartige Geschäftsmöglichkeit für alle Entwickler. Epic war einer der erfolgreichsten Entwickler im App Store und entwickelte sich zu einem milliardenschweren Unternehmen, das Millionen von iOS-Kunden auf der ganzen Welt erreicht. Wir möchten das Unternehmen unbedingt als Teil des Apple Developer Program und seiner Apps im Store behalten. Das Problem, das Epic für sich selbst geschaffen hat, kann leicht behoben werden, wenn sie ein Update ihrer App einreichen, das es zurücksetzt, um den Richtlinien zu entsprechen, denen sie zugestimmt haben und die für alle Entwickler gelten. Wir werden für Epic keine Ausnahme machen, da wir nicht der Meinung sind, dass es richtig ist, ihre Geschäftsinteressen vor die Richtlinien zu stellen, die unsere Kunden schützen.

Mit dem Statement hat Apple noch einmal ganz seinen Standpunkt klargemacht. Aus Apples Sicht ist es absolut nachvollziehbar, dass man sich nicht von Epic auf der Nase rumtanzen lassen will. Auf der anderen Seite versucht Epic mit allen Mitteln die 30 Prozent Abgabe zu umgehen oder diese zumindest zu verringern.