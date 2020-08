Einen ersten Trailer zu „For All Mankind – Staffel 2“ haben wir bereits vor Kurzem zu Gesicht bekommen. Wie nun bekannt wird, hat Apple die Produktion der 2. Staffel nun fortgesetzt.

Apple setzt Produktion der 2. Staffel zu „For All Mankind“ fort

Wie Deadline berichtet, hat Apple die Produktion von „For All Mankind – Staffel 2“ am gestrigen Tag wieder aufgenommen.

Die Dreharbeiten wurden Mitte März aufgrund der COVID-19 Pandemie vorübergehend eingestellt. Dies betraf nicht nur „For All Mankind“, sondern alle TV-Serien und Filme, die sich für Apple TV+ in der Produktion befinden. Es heißt, dass „nur“ noch zwei Episoden der 2. Staffel zu „For All Mankind“ zu produzieren sind. Die restlichen Episoden sollen bereits im Kasten sein.

„For All Mankind“ erzählt vom Leben der Astronauten, Ingenieure und ihren Familien und stellt sich eine Welt vor, in der das globale Wettrennen ins All nie beendet wurde und das Weltraumprogramm das kulturelle Herzstück aller amerikanischen Hoffnungen und Träume geblieben ist. Die Serie „For All Mankind“ aus der Feder des für einen Golden Globe nominierten Emmy Award-Gewinners Ronald D. Moore zeigt Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt und Jodi Balfour als Darsteller. Die Serie gehört zu den ersten Serien überhaupt, die Ende letzten Jahres auf Apple TV+ angelaufen ist.

Die Show wird auf dem Sony-Grundstück in Culver City gedreht, da Sony Pictures TV daran gearbeitet hat, geskriptete Serien mit Sicherheitsvorkehrungen wieder in Produktion zu bringen.