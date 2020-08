Apple hat ein neues Video veröffentlicht, mit dem der Hersteller seine „Original Comedy Series“ in Bild und Ton bewirbt. Dabei werden Eigenproduktionen beworben, die in die Kategorie „Comedy“ fallen.

„Original Comedy Series“ – Apple TV+

Apple hat ein neues Video auf seinem hauseigenen YouTube-Kanal veröffentlicht, um in 38 Sekunden einen kurzen Einblick in die Eigenproduktionen zu gewähren, die in die Kategorie „Comedy“ fallen.

In diesem Zusammenhang thematisiert Apple folgende Serien: Central Park, Ted Lasso, Trying und Mythic Quest: Ravens´s Banquet. Zuletzt ging vergangene Woche Freitag „Ted Lasso“ (Trailer und First Look) an den Start. In der Serie spielt Jason Sudeikis Ted Lasso, einen kleinen College-Fußballtrainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung im Fußball-Training vorzuweisen hat. Die ersten drei Folgen haben in jedem Fall Lust auf mehr gemacht.