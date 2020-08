In regelmäßigen Abständen reduziert Amazon die hauseigene Hardware. Dieses Mal sind verschiedene Echo-Lautsprecher mit von der Partie. Am attraktivsten ist sicherlich die Kombination aus Echo Dot und Amazon Music Unlimited (1 Monat) für nur 17,98 Euro.

Amazon reduziert verschiedene Echo-Geräte

Es lohnt sich in jedem Fall auf eine Amazon-Rabatt-Aktion zu warten, wenn man in Erwägung zieht, Echo, Ring, Fire TV etc. zu kaufen. Aktuell reduziert Amazon verschiedene Echo-Geräte.

Angebot Echo Plus (2. Gen.), Anthrazit Stoff + Philips Hue White LED-Lampe Dieses Bundle enthält Echo Plus (2. Gen.) und eine Philips Hue-Glühlampe – alles, was Sie...

Echo Plus hat einen integrierten Zigbee-Hub, mit dem kompatible Smart Home-Geräte ganz einfach...

Echo Show 5 kompaktes Smart Display mit Alexa, Schwarz Kompaktes Smart Display mit 5,5 Zoll groem Bildschirm und Alexa

Verwalten Sie Kalender und To-do-Listen, hren Sie Wetter- und Verkehrsinformationen und kochen Sie...