Im August 2018 hat Apple die 1 Billion Dollar bei der Marktkapitalisierung übersprungen, im Juni 2020 wurde die 1,5 Billion Dollar Marke geknackt und nun – rund zwei Monate später – erreicht Apple die 2 Billion Dollar bei der Marktkapitalisierung.

Apple erreicht 2 Billionen Dollar Marktkapitalisierung

Der AAPL-Aktienkurs ist in den letzten Wochen kontinuierlich angestigen. Dies hat sich am heutigen Tag fortgesetzt und so lag der Apple Aktienkurs soeben soeben bei über 468 Dollar. Apple ist das erste US-Unternehmen, das diesen Meilenstein erreicht hat.

Anfang dieses Jahres hatte die COVID-19 Pandemie zu einem Einbruch der Apple Aktie geführt. Allerdings erholte sich die Aktie recht zügig und in den letzten Wochen ging es nur noch bergauf. In den letzten fünf Monaten hat sich der Aktienkurs verdoppelt. Vor kurzem gab Apple einen Aktiensplit im Verhältnis von 4:1 bekannt. Dadurch wird der Aktienkurs auf knapp über 100 Dollar gesenkt. Gleichzeitig steigt jedoch auch die Umlauf befindliche Anzahl an Aktien. Unterm Strich hat der Aktiensplit keine Auswirkungen auf die Marktkapitalisierung.