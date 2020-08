Vergangene Woche lief die Comedy-Serie „Ted Lasso“ exklusiv auf Apple TV+ an. Die ersten drei Folgten stehen bereit und am Freitag geht es mit Folge 4 weiter. Wie nun bekannt wird, hat Apple die 2- Staffel zur Serie in Auftrag gegeben.

Apple TV+: 2. Staffel zu „Ted Lasso“ kommt

Die ersten drei Folgen zu Ted Lasso haben uns richtig gut gefallen. Umso erfreulicher ist es, dass es am Freitag nicht nur mit der 4. Episode weitergeht, sondern auch, dass wir uns auf eine 2. Staffel freuen können.

Variety berichtet, dass Apple kurz nach der Premiere der 1. Staffel die 2. Staffel zu Ted Lasso in Auftrag gegeben hat. Die 2. Staffel soll 10 Episoden beinhalten und im kommenden Jahr Premiere feiern.

In der Serie spielt Jason Sudeikis Ted Lasso, einen kleinen College-Fußballtrainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung im Fußball-Training vorzuweisen hat.

Neben Ted Lasso hat Apple auch zu See, For All Mankind, Dickinson, The Morning Show und weiteren Serien eine 2. Staffel in Auftrag gegeben.