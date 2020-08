Als wir noch auf eine offizielle Ankündigung zu Apples TV-Streaming-Service warteten, kündigte sich mit „On the Rocks“ bereits ein erster Film an, der unter der Flagge von Apple und dem Oscar-prämierten Indie-Studio A24 entstehen sollte. Nun gibt es den ersten Trailer zu dem Comedy-Film von Sofia Coppola mit Bill Murray uns Rashida Jones in den Hauptrollen.

„On the Rocks“

Sofia Coppola ist ein Multitalent. Die Oscarpreisträgerin arbeitet als Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin in Hollywood. Den Oscar erhielt sie für ihr Drehbuch von Lost in Translation, in dem sie auch selber Regie geführt hatte. Coppolas neuer Film, den sie für A24 und Apple gedreht hat, nennt sich „On the Rocks“ und wird mit Bill Murray auch einen alten Bekannten von Coppola im Cast haben.

Hier die offizielle Beschreibung des Films:

„Eine junge New Yorker Mutter, die mit plötzlichen Zweifeln an ihrer Ehe konfrontiert wurde, schließt sich mit ihrem herausragenden Playboy-Vater zusammen, um ihren Mann zu beschatten. Was folgt, ist ein spritziges Comedy-Abenteuer quer durch die Stadt – das Vater und Tochter trotz einiger Umwege einander näher bringt.“

„On The Rocks“ soll im Oktober in den Kinos sowie auf Apple TV+ erscheinen und markiert die erste Filmpartnerschaft zwischen Apple Original Films und A24. Apple will mit der Kooperation sein Angebot an Filmen und Serien vorantreiben. A24 ist hierfür ein guter Partner. Das Studio ist größtenteils für Independent-Filme bekannt, darunter die Oscar-prämierten Projekte „Moonlight“ und „Amy“. Frühere Gerüchte gingen davon aus, dass Apple das Filmstudio übernehmen wird, was sich jedoch nicht bewahrheitet hat. A24 wird weiterhin auch Filme außerhalb der mehrjährigen Apple-Partnerschaft produzieren und veröffentlichen.