Im Rahmen der iPhone 11 (Pro) wurden wir erstmals im September letzten Jahres auf Doubletake by FiLMiC Pro aufmerksam gemacht. Anschließend dauert es noch bis Anfang dieses Jahres bis die App erschien, und Multi-Cam-Video auf den neuen iPhone-Modellen gewährleistete. Nun ist das iPad Pro an der Reihe.

Doubletake by FiLMiC Pro 2.0 ist da

Seit Kurzem könnt ihr Doubletake by FiLMiC Pro in Version 2.0 aus dem App Store herunterladen. Die größte Neuerung liegt sicherlich in der Unterstützung des Multicam-Aufnahmeerlebnis für das iPad Pro (2018er und 2020er Modelle).

In den Release-Notes heißt es