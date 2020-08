Wir erwarten die Ankündigung von vier neuen iPhones in diesem Jahr, darunter zwei Modelle, die das reguläre iPhone 11 ersetzen werden. Während wir noch nicht viele Details außer dem vom iPhone 4 inspirierten Design kennen, hat Svetapple ein Konzept entwickelt, um das mögliche Design des neuen Einstiegsmodells zu demonstrieren.

Farboptionen für das iPhone 12

Gerüchten zufolge werden alle neuen 2020er iPhone-Modelle flache Kanten haben, genau wie das iPhone 4 und das iPhone 5. Es gibt zwar keine Details zu den neuen Farben, aber es ist wahrscheinlich, dass das iPhone 12 wie das iPhone 11 in einer Vielzahl von Farben angeboten wird, während das iPhone 12 Pro die dezenten Farben des iPhone 11 Pro beibehalten wird.

Während wir schon einige Entwürfe gesehen haben, die sich dem neuen Gehäuse-Konzept widmen, konzentriert sich Svetapple auf die Farboptionen des 5,4 Zoll iPhone 12. So zeigen sich sechs verschiedene Farboptionen, die wir bereits vom iPhone 11 kennen: weiß, schwarz, grün, gelb, violett und rot. Zusätzlich zeigt sich eine blaue Farboption. All diese Farben werden in dem vermuteten Gehäuse gezeigt, das seine Rundungen abtrainiert hat und nun deutlich kantiger wirkt.

Während einige Gerüchte angedeutet haben, dass Apple die Größe der Notch deutlich reduzieren wird, gibt es auch die Meinung, dass diese gleich oder zumindest sehr ähnlich der aktuellen Version bleiben wird – was plausibler erscheint. In diesem Konzept ist die Notch etwas kleiner als die Notch des iPhone 11, während die Ränder um das Display schmaler sind. Zudem spendiert Svetapple dem Gerät die erwartete Dual-Kamera.

Für das komplette iPhone 12 Lineup werden für diesen Herbst vier OLED-iPhones erwartet, darunter ein 5,4 Zoll Modell, zwei 6,1 Zoll Modelle und ein 6,7 Zoll Modell. Gerüchte besagen, dass das 6,7 Zoll iPhone und ein 6,1 Zoll Modell „Pro“-Geräte sein werden. Diese sollen jeweils über eine Triple-Kamera verfügen, während es sich bei dem 5,4 Zoll und dem anderen 6,1 Zoll Modell um iPhones des unteren Preissegments mit Dual-Kameras handeln soll.