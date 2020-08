Telefónica Deutschland hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen ab sofort ein neues digitales eID-Verfahren startet. Dies bieten Kunden die Möglichkeit, nach dem Kauf einer neuen Prepaid-Karte lostelefonieren und surfen zu können.

Telefónica Deutschland startet digitales eID-Verfahren

Das neue eID-Verfahren macht es möglich: Neukunden können ihre Identität bereits beim Kauf einer Prepaid-SIM im Fachhandel bestätigen lassen, indem ihre Personalausweisdaten vom Händler elektronisch per App überprüft werden. Bisher war das ein rein manueller Prozess, der einige Zeit in Anspruch nahm. Mit dem neuen eID-Verfahren erleichtert Telefónica als erster Telekommunikationsanbieter in Deutschland ihren Prepaid-Neukunden und Fachhandelspartnern den gesetzlich vorgeschriebenen Identifizierungsprozess erheblich.

In der begleitenden Mitteilung von Telefónica Deutschland heißt es, dass der neue Service im ersten Schritt bei den Marken AY YILDIZ und Ortel Mobile eingeführt wird. Im Anschluss prüft das Unternemen die Nutzung für die Kernmarke o2 sowie weiterer Marken.

Telefónica Deutschland schreibt