Am gestrigen Abend hat Apple nicht nur die Beta 5 zu watchOS 7 und tvOS 14, sondern auch zu iOS 14 und iPadOS 14 für registrierte Entwickler zum Download freigegeben. Mittlerweile zeigen sich die ersten Veränderungen im Vergleich zur Beta 4.

Je weiter die iOS 14 Beta-Phase fortschreitet, desto kleiner werden die Veränderungen. Die erste Beta wurde Anfang Juni veröffentlicht. Die finale Version erwarten wir für Ende September bzw. Anfang Oktober. Von daher befinden wir uns mit der Beta 5 mitten in der Beta-Phase.

Die Anpassungen werden von Beta zu Beta kleiner. Dieses Mal hat Apple Fehler beseitigt, die Leistung des Systems verbessert, die ein oder andere optische Anpassung vorgenommen und kleinere Neuerungen implementiert.

Mit iOS 14 nimmt Apple Anpassungen am virtuellen Rad vor, mit dem man zum Beispiel einen Wecker einstellen kann. Bis einschließlich der Beta 4 verschwand das Rad komplett. Mit der Beta 5 kehrt es ein Stück weit zurück. Anwender können über Uhrzeit und Datumsfelder wischen und so die Eingabe anpassen.

Darüberhinaus führt Apple mit der Beta 5 eine größere Version des Widgets für Apple News ein. Dieses steht nur in der Heute-Ansicht bereit. Die nächste Neuerung liegt in der Möglichkeit, dass das „ausgeblendet Alben“ tatsächlich Fotos-App ausgeblendet wird.

Weiter weist iOS 14 mit der Beta 5 nun aktiv Anwender auf Apps hin, die die Exposure-API unterstützen. Zudem erklärt Apple die Schnittstelle etwas näher.

Für Apps, die den Standort verwenden, gibt es jetzt ein Popup, mit dem Anwender gefragt werden, ob Widgets für diese Apps auch Ihre Standortdaten verwenden sollen. Widgets können Standortdaten bei Aktivierung bis zu 15 Minuten lang verwenden. In den Datenschutzeinstellungen für Standortdienste für Apps wird jetzt „Widgets“ erwähnt.

Mit iOS 14 führt Apple Spatial Audio Video für die AirPods Pro ein. In der Beta 5 findet sich das begleitende Setup-Video wieder.

