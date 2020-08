Eines der spannenden Features von watchOS 7 ist die Möglichkeit, Apple Watch Faces mit einem direkten Link einfach zu teilen und herunterzuladen. Mit buddywatch startet nun eine Plattform, mit der Nutzer ihre Zifferblätter der Community zur Verfügung stellen können.

Apple Watch Zifferblätter teilen

Mit watchOS 7 werden wir unsere Zifferblätter der Apple Watch einfach mit anderen Nutzern teilen können. Hierbei enthält ein Link die Informationen, welche Komplikationen, Farb-Konfigurationen etc. genutzt werden. So kann das Watch Face einfach und schnell über Social-Media-Kanäle, E-Mail oder einen Messenger geteilt werden.

Das Portal buddywatch geht noch einen Schritt weiter und sammelt die Kreationen der Nutzer, so dass Interessierte in dem Verzeichnis stöbern können und das Wunsch-Zifferblatt einfach per Klick auf den Download-Button laden können. Wer sein Watch Face zur Verfügung stellen möchte, kann die persönliche Konfiguration samt Screenshot und Kurzbeschreibung an buddywatch senden.

watchOS 7 wird ab Herbst als kostenloses Software-Update für die Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4 und Apple Watch Series 5 in Kombination mit dem iPhone 6s oder neuer unter iOS 14 oder neuer erhältlich sein.