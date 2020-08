Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen eine finanzielle Spende zur Unterstützung der Waldbrandhilfe in Kalifornien leisten wird.

In den letzen Jahren hat Apple Naturkatastrophen, Unglücke etc. zum Anlass genommen, um Geldmittel zur Unterstützung bereit zu stellen. Nun hat Apple CEO Tim Cook bestätigt, dass Apple eine finanzielle Spende zur Unterstützung der Waldbrandhilfe in Kalifornien leisten wird.

Es ist nicht bekannt, wie viel Geld Apple in die Hand nehmen wird, um die Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Aktuell bekämpfen Feuerwehr und Rettungskräfte mehr als 90 Feuer in Kalifornien. Gouverneur Gavin Newsom erklärte bereits den Ausnahmezustand.

To our employees, friends and neighbors affected by the heatwave and expanding fires across CA, please stay safe and listen to local evacuation orders. Apple will be donating to local wildfire relief efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) August 19, 2020