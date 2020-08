Apples [AR]T-Projekt mit renommierten Künstlern, die Augmented Reality-Werke für Today bei Apple erstellen, ist jetzt Gegenstand eines neuen Apple TV+ Films namens „Infinite Canvas„. Dieser steht ab sofort für alle Anwender kostenlos zur Verfügung.

Apple TV+: AR-Film „Infinite Canvas“ für alle Anwender kostenlos

Im Juli letzten Jahres hatte Apple bekannt gegeben, dass das Unternehmen neue Augmented Reality Kunst Sessions im Rahmen von Today at Apple anbietet wird. Das Ganze lief unter der Bezeichnung [AR]T.

Für die Gestaltung der Sessions bat Apple das New Museum, eine der führenden Adressen für zeitgenössische Kunst in New York, sieben Künstler auszuwählen – Nick Cave, Nathalie Djurberg und Hans Berg, Cao Fei, John Giorno, Carsten Höller und Pipilotti Rist – um an einem erlebnisorientierten Projekt teilzunehmen, das der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich ist.

Ab sofort steht „Infinite Canvas“ für alle Anwender kostenlos auf Apple TV+ bereit. In der Beschreibung heißt es

Der Debütfilm des angesehenen Fotografen Ryan McGinley, „Infinite Canvas“, begleitet sieben visionäre Künstler rund um den Globus dabei, wie sie die unerforschte Welt des Augmented Reality betreten und so die Grenzen ihrer Arbeit sprengen.

(Danke M.)