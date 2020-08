Fortnite verschwand letzte Woche im Rahmen des großen Showdowns zwischen Apple und Epic Games aus dem App Store. Das sorgt nicht nur vor Gericht für Wirbel, sondern auch auf eBay. So werden auf dem Online-Marktplatz nun vermehrt iPhones mit vorinstallierter Fortnite-App zu teils überteuerten Preisen verkauft. Dabei lässt sich Fortnite immer noch auf dem iPhone installieren, wenn man die App vorher schon einmal installiert hatte.

Fortnite auf dem iPhone installieren

In der jüngsten Fortnite-Version hatte Epic eine alternative Bezahlmöglichkeit integriert, um Apples und Googles Zahlungsabwicklung zu umgehen. Apple und Google reagierten und entfernten Fortnite aus den App Stores.

Während Epic vor Gericht darum kämpfen will, wieder in den App Store zu ziehen, stellt sich auf eBay ein recht befremdlicher Trend ein. So zeigen sich auf dem Online-Marktplatz derzeit vermehrt iPhones mit vorinstallierter Fortnite-App. Dabei werden dann auch schon mal mehrere tausend Euro verlangt. Ein erstaunlicher Trend, besonders wenn man bedenkt, dass die App immer noch recht unproblematisch auf dem iPhone installiert werden kann. Vorausgesetzt, man hat das Spiel in der Vergangenheit schon einmal aus dem App Store geladen. Dann lässt sich die App auch heute noch unter der Kategorie „Käufe“ im App Store finden und installieren.

Hierfür müsst ihr im App Store nur oben rechts auf euren Avatar gehen und den Abschnitt „Käufe“ > „Meine Käufe“ aufrufen und nach „Fortnite“ suchen. Da der Großteil der Daten nach dem Start der App von den Epic-Servern geladen wird, sollte der Entwickler das Spiel auf der Höhe der anderen Versionen halten können. Wenn jedoch ein App Store Update vonnöten wird oder Apple sich entscheidet, die App komplett zu löschen, war das die vorerst letzte Schlacht auf dem iPhone.