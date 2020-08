Im Laufe des heutigen Abends hat Apple einen Test auf YouTube durchgeführt, der auf den 10. September datiert war. Dies führt zu Spekulationen, ob die iPhone 12 Keynote an besagtem Tag stattfindet.

iPhone 12 Keynote könnte am 10. September stattfinden

Apple hat vor wenigen Stunden einen Test auf YouTube durchgeführt, der auf den 10. September datiert war. Auch wenn der Test zeitnah offline genommen wurde, haben zahlreiche Twitter-Nutzer einen Screenshot erstellt und den Termin im Bild festgehalten.

Es gibt überhaupt keine Bestätigung dafür, dass der 10. September das Datum ist, an dem Apple zur iPhone 12 Keynote lädt. Allerdings tauchte dieses Datum im Rahmen des Tests auf. Ob dies von Apple zufällig so gewählt wurde oder der Tag das tatsächliche Datum der iPhone 12 Keynote widerspiegelt, ist unbekannt. Im letzen Jahr fand die iPhone 11 Keynote zumindest am 10. September statt.

Kürzlich hatte Apple bestätigt, dass das iPhone 12 ein paar wenige Woche später als gewöhnlich auf den Markt kommt. Verschiebt sich dadurch auch die iPhone 12 Keynote? Wir rechnen eher damit, dass sich die iPhone 12 Keynote verschiebt und Ende September oder Anfang Oktober stattfindet.

@9to5mac Just popped up on my YouTube sub page, Apple Event on Sept 10th pic.twitter.com/nbsunVF0wZ — WeiRdCroissant.HODL (@WeiRdCroissant) August 20, 2020

Fragen über Fragen, die Apple in den kommenden Woche beantworten wird. Sollte die Keynote tatsächlich am 10. September stattfinden, so könnte Apple bereits in der kommenden Woche die Einladungen verschicken.