o2: Generation 60+ erhält 10 Euro Rabatt

Gute Nachrichten für die Generation 60+. Ab 1. September 2020 gibt es bei o2 dauerhaft 10 Euro Rabatt auf die Grundgebühr der aktuellen o2 Free Tarife. Eine Ausnahme bildet der außer o2 Free S.

Zum Beispiel gibt es den o2 Free M zum Preis des Einsteigertarifs und somit 17 GB Datenvolumen mehr, um die Möglichkeiten der Digitalisierung einfach und unbeschwert zu nutzen. Dieser Preisvorteil erleichtert Kunden, sich anstelle eines Basistarifs gleich von Anfang an für mehr Datenvolumen zu entscheiden. Damit bleiben sie in der #NeuenNormalität jederzeit und von überall mit ihrem Umfeld in Kontakt. Nicht nur Neukunden profitieren, auch Bestandskunden erhalten dieses exklusive Angebot im Rahmen einer Vertragsverlängerung.

Kunden, die ein neues Endgerät benötigen, bietet o2 My Handy ein breites Angebot an Smartphones und Tablets, die bequem auch per flexibler Ratenzahlung bezahlt werden können. Darunter auch die Handys des Herstellers Emporia, die speziell auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten sind. Das emporiaSMART.3 gibt es bei einer Ratenzahlung über 24 Monate schon ab einer Einmalzahlung von 36,99 Euro und einer monatlichen Rate von 6,50 Euro; das emporiaTOUCHsmart schon ab einer Einmalzahlung von 39,41 Euro und einer monatlichen Rate von 2,50 Euro. Ab November wird es auch beim Internet zu Hause einen Preisvorteil geben.