In der Nacht zu heute hat die Anker-Tochter Eufy ihre Eufy Security App aktualisiert und diese in Version 2.0 im App Store bereit gestellt. Unter anderem hat das Update die Geofencing-Funktion für die Indoor-Kameras im Gepäck.

Eufy Security: Indoor-Cams unterstützen jetzt Geofencing

Wir testen seit ein paar Wochen die beiden Eufy Indoor-Kameras Indoor Cam 2K und Indoor Cam 2K Pan& Tilt. Bis dato hinterlassen beide Kameras einen guten Eindruck auf uns. Es gibt zwar ein paar kleine Abzüge in der B-Note, dies schmälert allerdings nicht den positiven Gesamteindruck. Insbesondere bei einem Preis von knapp 40 Euro bzw. knapp 50 Euro kann man bei den Kameras nicht wirklich etwas falsch machen. Beide Indoor-Kameras unterstützen HomeKit.

In den letzten Wochen hat Eufy mit Software- und Firmware-Updates bereits nachgebessert. So wurde beispielsweise ein Problem gelöst, bei dem die Indoor Cam 2K Pan& Tilt die Verbindung verlor. Nun gibt es das nächste Software-Update und die Eufy Security App steht ab sofort in Version 2.0 im App Store bereit. Einen willkommene Neuerung ist in jedem Fall die Tatsache, dass die Indoor-Kameras ab sofort Geofencing beherrschen. Somit könnt ihr euer Smartphone nutzen, um anhand eures Standorts die Kameras „scharf“ zu schalten.

Zu den weiteren Neuerungen gehört zudem, dass die Indoor-Kameras ab sofort die koreanische Sprache unterstützen, dass die EufyCam 2C Pro und EufyCam 2Pro Automatisierungen unterstützen, und dass die HomeBase mehrere Benachrichtigungsschalter für Sicherheitsmodi unterstützt.

