Seit vielen Jahren dominiert die Apple Watch den Smartwatch-Markt. Im ersten Halbjahr 2020 konnte Apple seine Dominanz ein Stück weit ausbauen. Die starke Nachfrage der Apple Watch Series 5 hat dazu beigetragen, dass Apple seine Position stärken konnte.

Wenige Wochen bevor Apple die Apple Watch 6 ankündigen wird, zeigt sich, dass der Hersteller mit seiner Smartwatch auf einem sehr gute Weg ist. Seit Jahren dominiert die Apple Watch den Smartwatch-Markt, da stellt auch die erste Jahreshälfte 2020 keine Ausnahme dar. Kein anderer Hersteller kommt beim Umsatz auch nur annähern in die Nähe von Apple.

Während Apple auf einen Marktanteil von 51,4 Prozent kommt, kommt der Zweitplatzierte Garmin gerade einmal auf 9,4 Prozent. Platz 3 belegt Huawei mit 8,3 Prozent.

Im H1/2020 steigen die Smartwatch-Verkäöufe im Jahresvergleich trotz COVID-19 Pandemie um 20 Prozent. Die Apple Watch Verkäufe steigen um 22 Prozent. Alles in allem wurden im ersten Halbjahr 2020 42 Millionen Smartwatches verkauft.

Blickt man auf die reinen Verkaufszahlen, so war die Apple Watch 5 die meist-verkaufte Smartwatch. Dahinter folgte die Apple Watch 3 auf Platz 2. Die Huawei Watch GT2 sowie die Samsung Galaxy Watch Active 2 landen auf den Plätzen drei und vier.

„Apple continued to dominate the smartwatch market both in volume and value. Apple captured a record half of the market in terms of revenue due to strong demand for the ‌Apple Watch‌ S5 models. In terms of shipment volumes, ‌Apple Watch‌ grew 22% globally with Europe and North America being the fastest growing markets in the first half of 2020.“