Erst kürzlich haben wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass die Generation 60+ 10 Euro Rabatt auf die aktuellen o2 Free Tarife erhält. Nun gibt es die nächste Promo. Es gibt 50 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr für Lieblingsmenschen von o2 Kunden.

o2: 50 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr für Lieblingsmenschen

o2 startet eine „Familie & Freunde“-Aktion. Was steckt dahinter? o2 Kunden erhalten vom 1. September 2020 an bis zu drei Gutscheine, die sie an ihre Lieblingsmenschen weitergeben dürfen. Als Neukunde erhalten sie bei Abschluss eines o2 Free Mobilfunktarifs dauerhaft 50 Prozent Rabattauf die Grundgebühr.

Fällt die Wahl auf den 02 Free M mit 20 GB, spart der Kunde über 24 Monate Vertragslaufzeit rund 360 Euro. Entscheidet sich ein Nutzer für die die 60 GB des o2 Free L, spart er rund 480 Euro. o2 Kunden können die drei Codes über das neue Bestandskundenprogramm o2 Priority abrufen und direkt per Mail oder WhatsApp versenden.

Die Gutscheine sind bis 31. März 2021 einlösbar. Die Aktion ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Im Vergleich zu dem bestehenden Kombi-Vorteil, der auf einer gemeinsamen Rechnung bis zu vier weitere Produkte enthalten kann, hat bei dieser „Familie & Freunde“-Aktion jeder Gutschein-Empfänger eine eigene Kundennummer und Rechnung.