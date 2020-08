Sky hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen für Sky Q verschiedene neue Funktionen bereit stellen wird. Darüberhinaus gibt es mehr UHD-Inhalte und die Bundesliga auch in HDR.

Sky Q mit neuen Features

Erst kürzlich wurde ein größeres Sky Q Update ausgespielt. Nun har der PayTV-Sender weitere Verbesserungen für seine Sky Q Plattform bekannt gegeben.

Sky Q Kunden mit Fußball-Bundesliga-Paket und UHD-Option genießen ab September das beste Bilderlebnis aller Zeiten: Insgesamt 68 Fußball-Bundesliga-Spiele der Saison 2020/21 werden live und exklusiv in ultrascharfem UHD zu sehen sein – doppelt so viele wie bisher. Dies umfasst alle Topspiele am Samstagabend sowie je ein weiteres Spiel pro Spieltag. Zusätzlich zeigt Sky erstmals die 34 Montagsspiele der 2. Bundesliga in brillantem UHD. Und das Beste: Alle 68 UHD-Spiele der Bundesliga werden erstmals auch in HDR (High Dynamic Range) zu sehen sein. Voraussetzungen für den Empfang sind ein UHD-HDR-tauglicher Fernseher, Sky Q und die hinzugebuchte HD/UHD-Option.







Mit der neuen, smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können Schlüsselmomente wie Tore, Torchancen oder Freistöße während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abgerufen werden. Mit der Bild-in-Bild-Funktion können die Zuschauer den aktuellen Spielverlauf jederzeit im Auge behalten. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Q nahtlos zurück und zeigt das Live-Spiel wieder im Vollbildmodus.

Die neue Sprachsteuerung von Sky Q ist noch smarter und intuitiver geworden und macht die Auswahl des nächsten Wunschprogramms jetzt noch schneller und einfacher. Nutzer haben ab sofort die Möglichkeit, nicht nur nach Sendern, Apps, Serien, Filmen und Schauspielern, sondern auch nach Themen und Genres zu fragen.