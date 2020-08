In einem weiteren Kapitel von „App-Store-Gebühren“ teilte WordPress-Gründer Matt Mullenweg zunächst auf Twitter mit, dass ein geplantes Update für die WordPress iOS-App nicht veröffentlicht werden konnte, da Apple eine In-App-Zahlungsoption in der App vermisst. Kurios ist hierbei, dass die WordPress-App gar nichts verkauft. Mittlerweile hat Mullenberg weitere Tweets veröffentlicht und auch Apple hat sich in einem Statement zu Wort gemeldet. Ergebnis: Apple hat WordPress nicht gezwungen, In-App-Käufe anzubieten.

Die WordPress-App dient ausschließlich der Administration. Die kostenpflichtigen Angebote von WordPress.com sind über die App nicht direkt erreichbar. Laut Mullenweg habe Apple die Freischaltung eines Updates jedoch zurückgehalten, da sich in der App Verweise auf Webseiten außerhalb von Apples Kontrolle befinden, die zur Buchung von Zusatzleistungen genutzt werden. Hierbei soll es sich laut einem Entwickler insbesondere um die Möglichkeit der Buchung von .com-Domains handeln.

Mullenweg zog kurzfristig in Erwägung eine App für Selbsthoster und eine App für .Com-Kunden zu erstellen. Er ging auf Twitter ausführlich auf das Thema ein und bat sogar um Feedback von der Community.

Letztlich entschied sich Mullenweg dafür, Apples Forderung nachzukommen. So erklärt er, dass man mit der Veröffentlichung der App ganz klar die App-Store-Regularien akzeptiert hat und sich damit auch verpflichtet, diese zu befolgen, solange man seine Produkte auf Apples Marktplatz anbietet. Eine Meinung, die einige Entwickler anscheinend derzeit nicht teilen. So rebellieren Spotify, Epic Games und Co. auf Hochtouren und versuchen Apple im Nachhinein zu Eingeständnissen in seinem Regelwerk zu drängen.

I am a big believer in the sanctity of licenses. (Open source relies on licenses and copyright.) We agreed to this license when we signed up for (and stayed in) the app store, so going to follow and abide by the rules. Not looking to skirt it, hence doing what they asked us to.

