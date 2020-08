Zum Wochenstart kletterte die Apple Aktie erstmals über die Grenze von 500 Dollar. Die Marktkapitalisierung lag gleichzeitig bei 2,194 Billionen Dollar. Erst vergangene Woche war Apples erstmals in der Unternehmensgeschichte mehr als 2 Billionen Dollar wert.

Apple Aktie steigt erstmals über 500 Dollar

In den letzten Wochen kannte AAPL nur eine Richtung. So hat sich die Apple Aktie seit dem Tiefstand im Frühjahr in den letzten fünf Monaten verdoppelt.

Der heutigen Tag ist ein interessanter Stichtag. Der Aufsichtsrat hatte einen Aktiensplit im Verhältnis 4:1 genehmigt, um Aktien einer breiteren Investorenbasis zugänglich zu machen. Jeder Apple-Aktionär, der bei Geschäftsschluss am 24. August 2020 eingetragen ist, erhält drei zusätzliche Aktien für jede Aktie, die am Stichtag gehalten wird, und der Handel wird am 31. August 2020 auf der split-bereinigten Basis aufgenommen.

Nach dem Aktiensplit wird der Aktienkurz entsprechend geviertelt. An der Markkapitalisierung ändert dies nichts.