Das Resort „Marina Bay Sands“ in Singapur dürfte dem ein oder anderem bekannt sein. Die drei 55-stöckigen Hoteltürme werden von einem imposanten Dachgarten verbunden. Wie Apple nun bestätigt hat, wird in Kürze der neue Apple Store „Apple Marina Bay Sands“ auf dem Gelände des Resorts eröffnen.

Apple hat die Webseite zu Apple Marina Bay Sands online gestellt und gleichzeitig bestätigt, dass der dritte Store des Herstellers in Singapur in Kürze eröffnen wird.

Es heißt

Wir werden bald die Türen zu unserem neuen Store an der Bucht öffnen. Apple Marina Bay Sands steht im Mittelpunkt der Kreativität, ein Ort, an dem ihr eure Ideen und Leidenschaften festhalten könnt. Es wird ein Ort sein, an dem ihr etwas Neues entdecken, verbinden und erschaffen könnt. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wohin euch eure Fantasie führt.