Über die Apple Watch Herausforderung anlässlich der Naturwunder der Nationalparks, die am 30. August 2020 stattfindet, haben wir euch schon informiert. Nun hat der Hersteller aus Cupertino eine begleitende Spendenaktion bekannt gegeben.

Apple startet Spendenaktion für Nationalparks

Anlässlich des 104. Geburtstags des US National Park Services am 25. August hat Apple heute eine neue Möglichkeiten für Kunden vorgestellt, um Amerikas Parks persönlich oder von zu Hause aus zu unterstützen. Ein neues Apple Pay-Spendenprogramm, die Apple Watch Activity Challenge und spezielle Inhaltssammlungen bieten Menschen die Möglichkeit, die Parks kennenzulernen und mehr darüber zu erfahren, was sie zu einer unglaublichen nationalen Ressource macht. Diese Sammlungen werden in der Apple TV App, Apple Music und im App Store verfügbar sein.

Vom 24. bis 30. August spendet Apple für jeden Kauf mit Apple Pay auf apple.com , in der Apple Store App oder in einem Apple Store in den USA 10 Dollar an die National Park Foundation.

„Unsere Nationalparks stärken unsere Verbindung zur Natur, untereinander und zur Seele unserer Nation“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Wir freuen uns, unsere vierjährige Partnerschaft mit der National Park Foundation weiter auszubauen und ihre Arbeit zur Erhaltung unserer Parks für kommende Generationen zu unterstützen.“

Wie eingangs erwähnt, können Apple Watch-Benutzer auf der ganzen Welt am 30. August mit einer von Nationalparks inspirierten Activity Challenge feiern. Um teilzunehmen, könnt ihr eine Wanderung, ein Gehen, Laufen oder ein Rollstuhltraining von einer Meile (1,609km) oder mehr aufzeichnen. Alle Anwender, die die Herausforderung meistern gewinnen einen virtuelle Medaille sowie Sticker, die in iMessage und FaceTime genutzt werden können.