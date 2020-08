Das Eufy-Produktportfolio wächst stetig weiter. Am heutigen Tag hat Eufy – ein Anker-Tochterunternehmen – ein neues Smart Home Gerät vorgestellt, das eine mühelose, kontaktlose und sichere Lieferung in jedes Haus bieten soll: Kurzum: Die Rede ist von „Eufy Security Smart Drop“.

eufy Security Smart Drop ist da

Bei eufy Security Smart Drop handelt es sich um eine Kombination aus einem robusten Briefkasten, einem smarten Schloss und einer Überwachungskamera. Das Gerät verfügt über eine eingebaute Kamera mit Bewegungsdetektoren und Sprachassistenten-Kompatibilität. Mit mehreren Öffnungsmöglichkeiten, wie Pin-Code und Fernöffnung über die eufy-App, ist es sowohl für Hausbesitzer als auch für Paketzusteller einfach zu bedienen.

Die Box wird aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl hergestellt, der für alle Wetterbedingungen geeignet ist. Und mit einem

Fassungsvermögen von 68 Litern ist sie groß genug für fast alle der gängigsten Lieferungen.

Spezifikationen

Eingebaute Kamera – 1080p Auflösung und 160° Weitwinkel-Sichtfeld und Nachtsicht

Smart App – Zustellbenachrichtigung und Aufzeichnung

Mehrere Möglichkeiten zum Öffnen – Öffnen mit Taste/Pin-Code/Schlüssel/Fernbedienung über App

Fortschrittliche AI – Genaue Bewegungserkennung und relevante Benachrichtigungen

Funktioniert mit Sprachassistenten – kompatibel mit Alexa und Google Assistant

eufy Security Smart Drop klingt durchaus nach einem interessanten Produkt. In Zeiten von COVID-19 hat die kontaktlose Paketzustellung an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig bietet der Smart-Home-Briefkasten eine sichere Aufbewahrung von Paketen. Ab sofort kann Eufy Security Smart Drop zum Preis von 199 Dollar auf Kickstarter vorbestellt werden. Das Gerät wird im Q3/2021 an Kunden ausgeliefert.