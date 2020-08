Apple hat das VR-Startup „Spaces“ gekauft, so geht es zumindest aus einem aktuellen Bericht von Protocol hervor. Auf der eigenen Webseite gab das Unternehmen vergangene Woche bekannt, dass man den Service einstellt und eine neue Richtung einschlägt.

Apple kauft VR-Startup „Spaces“

Offiziell wurde die Übernahme weder von Apple noch von Spaces bestätigt. Das VR-Startup schreibt lediglich:

Vielen Dank an unsere Benutzer und Partner, die an unserem großartigen VR-Videokonferenzprodukt teilgenommen haben, und an die vielen Menschen, die unsere standortbezogenen VR-Unterhaltungsattraktionen in Freizeitparks, Theatern und vielem mehr genossen haben.

Spaces, das ursprünglich Teil von DreamWorks Animation war, erstellte VR-Erlebnisse, die an Spaces-Standorten in Einkaufszentren und anderen Orten in den USA zu finden waren. Eine der VR-Erfahrungen war „Terminator Salvation: Fight for the Future“.

Aufgrund der Pandemie musste Spaces alle physischen VR-Zentren schließen und viele Mitarbeiter entlassen. Spaces erstellte dann VR-Erlebnisse für Videokonferenzlösungen wie Zoom, sodass Zoom-Benutzer an Meetings mit animierten Avataren teilnehmen können.

Seit vielen Jahren arbeitet Apple an VR- und AR-Erlebnissen. Nach wie vor hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Apple an einer AR-/VR-Brille tüftelt. Das Spaces-Team wird sicherlich das Apple Team für Virtual- und Augmented Reality unterstützen.