Vor neun Jahren: Steve Jobs tritt als Apple CEO zurück

Gestern vor neun Jahren, am 24. August 2011, gab Steve Jobs bekannt, dass er als CEO von Apple zurücktreten wird. Gleichzeitig hatte er dringend empfohlen, dass Tim Cook als sein Nachfolger ernannt wird. Als Cook seine Nachfolge anging, hatte er es nicht leicht die Experten und Fans zu überzeugen. Trotz der Bedenken hat Cook abgeliefert. Nicht umsonst steht die Apple-Aktie da, wo sie heute steht.

Mit einem Schreiben an den Apple Aufsichtsrat und die Apple Community erklärte Steve Jobs vor neun Jahren, dass er als CEO zurücktreten wird. In dem Schreiben hieß es:

Soweit es um meinen Nachfolger geht, empfehle ich dringend, dass wir unseren Nachfolgeplan ausführen und Tim Cook zum CEO von Apple ernennen. Ich glaube, dass Apple seine innovativsten Tage noch vor sich hat. Ich freue mich darauf, zum Erfolg von Apple in einer neuen Rolle beizutragen. Ich habe einige der besten Freunde meines Lebens bei Apple kennengelernt und ich danke ihnen für die vielen Jahre, in denen ich mit ihnen zusammenarbeiten durfte.

Der Apple Aufsichtsrat kam dem Vorschlag von Jobs nach und ernannte Cook zum neuen CEO. Gleichzeitig wurde Jobs zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt. Nachdem Cook den Posten als CEO bei Apple übernommen hatte, starb Jobs leider nur sechs Wochen später, am 5. Oktober, einen Tag nachdem Apple das iPhone 4s mit Siri eingeführt hatte. Cook erklärte damals:

Nach dem Tod von Jobs machten sich sowohl die Wall Street als auch die Fans Sorgen um die Zukunft von Apple. Doch neun Jahre später haben sich die Einnahmen und Gewinne von Apple mehr als verdoppelt. Diese Erfolge wurden unter der Leitung von Cook erzielt.

Cook hatte viel gelernt von Jobs und dabei seinen eigenen Führungsstil entwickelt. Im Vergleich zu Jobs‘ unverblümter Hingabe an das Design wird Cook als methodischer und auf Finanzen (aber auch soziales Wohl) bedacht beschrieben. Dennoch verfolgt Apple immer noch die gleichen Ziele, die Jobs eingeführt hatte. Dabei sieht Cook seinen damaligen Chef nicht nur als Mentor. Wie er auf der Dreamforce-Konferenz im letzten Jahr erklärte, verbindet ihn viel mehr mit Jobs:

„Ich kann ihn und seine Gegenwart spüren, wenn ich hierherkomme. Es weckt viele Erinnerungen. […] Wenn die Leute an Steve denken, denken sie an Produkte. Aber ich denke wirklich an die einfachen Dinge, die er getan hat. Jeden Tag verließ er das Büro, bevor ich es tat, aber er kam immer an meinem Büro vorbei, bevor er ging und tauschte die Neuigkeiten des Tages aus. Es sind die einfachen Dinge wie diese – die Freundschaft -, die ich empfinde. Ich erinnere mich daran, dass er mehr als einmal auf der Bühne geprobt hatte und sich dabei irgendwie so weit vom Skript entfernte, wie es nur möglich war und die Leute dabei zum Lachen brachte.“