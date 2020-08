Rund zehn Monate ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ mit einer Handvoll Serien und Filmen an den Start gegangen ist. Seitdem sind zahlreiche neue Serien und Filme hinzugekommen und in Auftrag gegeben worden. Im kommenden Jahr könnte Apple seinen Video-Streaming-Dienst in eine neue Dimension führen. Die Rede ist von Augmented-Reality Bonus-Inhalten.

Bloomberg: Apple arbeitet an AR-Bonusinhalten für Apple TV+

Seit Herbst letzten Jahres sind zahlreiche neue Serien und Filme auf Apple TV+ gestartet. Parallel dazu hat Apple neue Inhalte angekündigt und in Auftrag gegeben. Nichtsdestotrotz kann Apple TV+ nicht mit einem Katalog von Disney+, Amazon Prime oder Netflix mithalten. Allerdings arbeitet Apple an neuen Funktionen und Möglichkeiten, um sich von der Konkurrenz abzuheben.

Bloomberg berichtet, dass Apple ab kommendem Jahr Augmented-Reality Bonus-Inhalte bereit stellen möchte. Dabei könnte es sich um Kommentare von Schauspielern und Produzenten oder nicht ausgestrahlte Szenen handeln.

In der neuen Funktion werden Elemente einer TV-Show wie Zeichen oder Objekte auf dem Telefon oder Tablet eines Zuschauers angezeigt und in die Umgebung integriert. Zum Beispiel kann jemand, der eine Mondwanderungsszene in der Apple-Show „For All Mankind“ sieht, einen virtuellen Mondrover auf dem Display seines Geräts sehen, der scheinbar auf dem Couchtisch im Wohnzimmer sitzt.

Ursprünglich, so der Bericht, wollte Apple diese Neuerung bereits im Herbst 2020 einführen. Durch die COVID-19 Pandemie verzögert sich das Ganze jedoch. In Anbetracht der Tatsache, dass Apple in den letzten Jahren verstärkt an AR/VR-Neuerungen arbeitet, können wir uns gut vorstellen, dass entsprechende Apple TV+ Bonusinhalte in Arbeit sind.

Kürzlich hatte Bloomberg berichtet, dass Apple an einem neuen Service-Bundle namens „Apple One“ arbeitet. Dieses könnte Apple TV+. Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, iCloud-Speicherpläne etc. zum reduzierten Pauschalpreis anbieten.