Man mag es kaum glauben, allerdings betreibt Apple aktuell keinen Online Store in Indien. Dies wird sich den Informationen von Bloomberg zufolge jedoch im kommenden Monat ändern.

Indischer Apple Online Store eröffnet im September

In Indien unterliegen ausländische Unternehmen verschiedenen Beschränkungen, die die Unternehmen daran „hindern“ eigene Stores zu betreiben. Aus diesem Grund setzte Apple in Indien auf Drittanbieter-Stores. Im August 2019 lockerte Indien die Regularien und Apple intensivere seine Planungen, eigene Stores in Indien zu eröffnen. Durch COVID-19 hatte sich das Ganze verzögert. Im kommenden Monat soll es jedoch in Form eines Online Stores soweit sein.

Apple ist bereit, im nächsten Monat zum ersten Mal einen Online-Shop auf dem schnell wachsenden indischen Smartphone-Markt zu eröffnen, um von den Vorteilen der gelockerten Gesetze zu nutzen. Der Online-Shop wird kurz vor der festlichen Dussehra-Diwali-Saison seine Eröffnung feiern, so ein Insider.

Neben einem Online Store möchte Apple zukünftig auch klassische Apple Retail Stores in Indien betreiben. Ein Stores soll im Maker Maxity-Einkaufszentrum im Bandra Kurla-Komplex in Mumbai entstehen. Ein weiterer Store ist für Bangalore im Gespräch.