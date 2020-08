Epic Games hat bestätigt, dass der Spieleentwickler sein kommendes Fortnite Update (Chapter 2: Season 4) nicht für iOS und macOS veröffentlichen wird. Dabei erklärt Epic Games, dass die andauernde Kartellfehde mit Apple das Unternehmen daran gehindert hat, Updates und neue Installationen auf Apple-Geräten zu ermöglichen.

Epic Games macht Apple für Spielausschluss verantwortlich

Anfang dieses Monats verstieß Epic Games strategisch gegen Apples Regeln bezüglich des In-App-Kaufs, indem das Unternehmen in der Fortnite App für iOS eine eigene direkte Zahlungsoption für die In-Game-Währung einführte. Die anschließende Entscheidung von Apple, Fortnite aus dem App Store zu entfernen, bedeutet, dass Epic Games die App nicht mehr über den App Store aktualisieren kann, was wiederum bedeutet, dass iOS- und macOS-Spieler nicht an der neuen Season teilnehmen können. Dabei stellt Epic Games sicher, dass alle Spieler wissen, wer dafür verantwortlich ist – zumindest aus Sicht von Epic Games.

Während der Spieleentwickler in seinen neusten FAQs klar Apple an den Pranger stellt, weist Apple alle Schuld von sich. So hatte Apple bereits im Vorfeld klargestellt, dass der Spieleentwickler selber für seine Lage verantwortlich ist, da er bewusst die vereinbarten Regeln missachtet hat, was zuletzt eine Richterin im Zuge eines Eilverfahrens bestätigt hatte.

Fortnite darf wieder in den App Store, wenn Epic Games nach den Regeln spielt

In einer Stellungnahme erklärt Apple derweil, dass man Fortnite gerne wieder im App Store begrüßen würde, wenn Epic Games die direkte Zahlungsoption aus dem Spiel entfernt: