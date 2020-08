Am gestrigen Abend hatte Apple nicht nur die Beta 6 zu iOS 14 bereit gestellt, sondern parallel dazu auch die sechste Beta zu iPadOS 14 veröffentlicht. In der Tat werden die Schritte von Beta zu Beta kleiner, allerdings hat Apple eine willkommene Neuerung in der jüngsten iPadOS 14 Vorabversion implementiert.

Mit der Beta 6 zu iPadOS 14 gibt es eine kleine aber feine Verbesserung. Einem Reddit-Nutzer ist aufgefallen, dass Anwender ab sofort gleichzeitig mit Siri und Apps interagieren können. Bisher war es so, dass eine Interaktion mit einer App (z.B. Scrollen in Safari) die Siri-Anfrage unterbrochen hat. Dies ist nun mit der Beta 6 nicht mehr der Fall.

Ab sofort könnt ihr beispielsweise Siri aktivieren, um nach dem Wetter zu fragen oder eine Erinnerung zu stellen. Gleichzeitig könnt ihr mit der „aktiven“ App interagieren.

“This is a great change. before, when Siri was in view, it was a massive productivity block, but now, it’s less of a hinderance.”

“Such an obvious update. Glad it’s here now!”

“Amazing change!”

“Yes!!!”

“That’s great news!”