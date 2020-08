Wenige Wochen bevor Apple die iPhone 12 (Pro) Familie ankündigen wird, intensivieren sich die Gerüchte. Zum Start in den neuen Tag zeigt sich ein großer Leak. Es sind Screenshots und Videos aufgetaucht, die unter anderem Einstellmöglichkeiten zu LiDAR und einem 120Hz Display zeigen. Der Leak hält jedoch noch weitere Interessante Informationen bereit.

Unter anderem meldet sich Leaker Jon Prosser am heutigen Tag zu Wort und hält allerhand Informationen zum bevorstehenden iPhone 12 Pro Max bereit. Begleitet werden diese von Screenshots und einem Video. Prosser behauptet, dass die Screenshots von einem PVT (production validation test)-Modell des 6,7 Zoll iPhone stammen. In den Einstellungen ist ein Schalter zu sehen, der LiDAR für einen assistierenden Autofokus sowie Objekterkennung für Videos und den Nachtmodus enthält.

Camera and display settings for current PVT model of 6.7” iPhone 12 Pro Max

Want video too? pic.twitter.com/fnJk2LELgv

