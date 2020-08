Apple arbeitet laut dem Branchenkenner Jon Henshaw an einer eigenen Suchmaschine. So stellt das Unternehmen derzeit entsprechend neues Personal ein und stellt Google in seinem System mehr in den Hintergrund.

Hinweise auf eine neue Apple-Suchmaschine

Wie Coywolf berichtet, gibt es mehrere Gründe für die Annahme, dass Apple an einer eigenen Suchmaschine arbeitet, um Google als Standardoption für iOS, iPadOS und macOS abzuschaffen. Der erste Grund ist, dass der Vertrag mit Google bald zu Ende gehen soll, wobei die Wettbewerbsgesetze letztendlich das Geschäft ohnehin erschweren dürften. So wollen Wettbewerbshüter den Deal mit Google unter die Lupe nehmen. Aber da ist noch mehr im Gange, was auf eine hauseigene Suchmaschine hindeuten könnte.

Im Grunde hat Apple bereits seine eigene Suchmaschine. Spotlight ist äußerst effektiv darin, lokale und Cloud-Daten der Nutzer aufzufinden. Hinzu kommen Siri-Webseiten-Vorschläge. Nun ist Jon Henshaw aufgefallen, dass iOS 14 und iPadOS 14 auf die webbasierten Suchergebnisse in Spotlight verzichtet – stattdessen werden Nutzer direkt zu den gesuchten Seiten geführt. Laut Henshaw könnte das ein Zeichen dafür sein, dass Apple sich darauf vorbereitet, von Google zu verabschieden. Bei der Gelegenheit würde Apple seine eigene Lösung ausbauen. So merkt Henshaw an, dass Apple neue Ingenieure einstellt, mit dem Ziel, künstliche Intelligenz sowie maschinelles Lernen in seine Dienste und Apps einzubringen, dazu könnte auch eine entsprechende Erweiterung für Spotlight gehören.

Weiterhin hat Apple seine Dokumentation für den Applebot merklich erweitert. Der Applebot ist Apples Webcrawler, der unter anderem für Funktionen wie Siri- und Spotlight-Vorschläge verwendet wird. In der Dokumentation wurden insbesondere Informationen für Webseitenbetreiber hinzugefügt. Passend hierzu berichten einige Webmaster, dass Apples Webcrawler in letzter Zeit immer öfter bei seiner Arbeit anzutreffen ist.