Die Apple-Forschungsgruppe für maschinelles Lernen hat ein neues Programm ins Leben gerufen, in dessen Rahmen Experten aus verschiedenen Bereichen eingeladen werden, ihr Fachwissen einzusetzen. Ziel ist es, neue Produkte zu entwickeln, die auf maschinelles Lernen (ML) und künstliche Intelligenz (KI) basieren. Zudem sollen die Teilnehmer neue Erfahrungen sammeln, die sie wiederum in ihren Fachgebieten einsetzen können.

Apples Leiter der KI/ML-Forschung im akademischen Bereich, Michael Rennaker, kündigte das neue Residency-Programm auf Twitter an und ermutigte Experten in Bereichen außerhalb der KI-Forschung, die programmieren können und „ihren Zeh“ in die Welt des maschinellen Lernens eintauchen wollen, sich zu bewerben.

If you have expertise in field outside of AI, can code, and want to dip your toe into the world of Machine Learning, we’ve created this program just for you! Job postings are up, starting Summer of 2021.

