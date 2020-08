Apple schließt sich mit der Gallaudet University für eine vielfältige Kooperation zusammen, die den Studenten zugängliche Technologien, Lernmöglichkeiten und Karriereoptionen bietet. Die Gallaudet University in Washington, D.C., ist eine staatlich anerkannte Schule für Gehörlose und Schwerhörige. Sie wurde 1864 gegründet und ist offiziell zweisprachig, wobei der Unterricht sowohl in englischer als auch in amerikanischer Gebärdensprache erteilt wird.

Apple kooperiert mit der Gallaudet University

Ab diesem Herbst plant die Gallaudet University, allen seinen Studenten und Dozenten ein iPad Pro, Apple Pencil und Smart Folio zum Lernen und Lehren zur Verfügung zu stellen. An dem Programm werden auch Studenten und Lehrer des Laurent Clerc National Deaf Education Center teilnehmen. Apple plant zudem, Gallaudet Studenten die Möglichkeit zu geben, an der jährlichen Worldwide Developers Conference teilzunehmen.

Die Universität ist von der Partnerschaft begeistert und lobt vor allem die „am besten zugänglichen Geräte aller Zeiten“: