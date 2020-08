Meross, chinesischer Hersteller für Smart Home Produkte, drängt in letzter Zeit verstärkt auf den Markt und bietet mittlerweile auch verschiedene HomeKit-Produkte an. Zuletzt haben wir euch unter anderem auf die HomeKit-Steckdose sowie einen HomeKit-Lichtschalter aufmerksam gemacht. Nun kündigt sich das nächste HomeKit-Produkt an. Die Rede ist von einem HomeKit-Garagentoröffner.

WLAN-Garagentoröffner mit HomeKit-Support kommt

Aktuell bietet Meross einen WLAN Garagentoröffner an, mit dem man mit Verhältnis wenig Aufwand aus einem „normalen“ Garagentor eine „smartes“ Garagentor machen kann. Bislang werden Amazon Alexa und Google Assistant unterstützt.

Wie Meross nun allerdings auf der Webseite bestätigt hat, steht auch ein Modell mit HomeKit in den Startlöchern. Mit diesem lassen sich Torantriebe nachrüsten und HomeKit-fähig machen. So kann man zukünftig bequem der Siri, per Home-App oder mit einer anderen HomeKit-fähigen App das Garagentor öffnen oder den Zustand abfragen. Natürlich lässt sich das Ganze auch in Automatisierungen einbinden, so dass sich das Garagentor automatisch öffnet, wenn wir mit dem Auto vorfahrt.

Klingt in jedem Fall spannend. Uns ist bislang keine günstigere Möglichkeit bekannt, ein Garagentor nachträglich Smart Home fähig zu machen. Die Variante für Amazon Alexa und Google Assistant kostet bei Amazon derzeit 24,55 Euro. Selbst wenn die HomeKit-Variante ein paar Euros zusätzlich kostet, dürfte der Preis weiterhin attraktiv sein und den ein oder anderen dazu bewegen, sein Garagentor bzw. den Antrieb nachzurüsten. Bei Amazon hat der aktuelle Meross Smart WLAN Garagentoröffner bei 1265 Bewertungen 4,7 von 5 Punkten.