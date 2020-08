Der Bild-in-Bild-Modus ist für Nutzer des iPad seit iOS 9 verfügbar. Das iPhone folgt in diesem Jahr mit iOS 14. YouTube hat diese Funktion, die es Nutzern erlaubt, Videos anzusehen, während sie andere Apps verwenden, jedoch nie unterstützt. Dies könnte sich nun ändern, da YouTube derzeit die Bild-in-Bild-Funktion in seiner iOS und iPadOS App testet.

Einigen Twitter-Berichten zufolge wird der Bild-in-Bild-Modus mit der neuesten Version der YouTube App für iOS und iPadOS langsam für einige Nutzer freigeschaltet. 9to5Mac konnte bestätigen, dass die Funktion tatsächlich mit einer kleinen Gruppe von Nutzern getestet wird. Dabei soll die Funktion bisher nur mit einigen wenigen Videos funktionieren, was vermuten lässt, dass YouTube noch an dem neuen Modus arbeitet.

Sobald die Bild-in-Bild-Funktion aktiviert wurde, funktioniert sie genau wie in jeder anderen App, die sie unterstützt. Ihr könnt die Wiedergabe eines Videos in YouTube starten und dann die App schließen, um die Wiedergabe in einem kleineren Fenster fortzusetzen. Das Video schwebt hierbei über dem Home-Bildschirm oder jeder anderen App, die ihr verwendet.

Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.

(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln

— Daniel Yount (@dyountmusic) August 27, 2020