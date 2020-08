Apple hat einen ganzen Schwung an neuen „deutschen“ Trailer zu Apple TV+ bereit gestellt. Ab sofort stehen Clips zu Ted Lasso, Boys State, Dads, Briefe an…, Verschwiegen, Greatness Code und Trying zur Ansicht auf YouTube bereit.

Ted Lasso

Der amerikanische Football-Coach Ted Lasso, gespielt von Jason Sudeikis, soll ein Fußball-Team in England trainieren – ohne die geringste Erfahrung.

Boys State

Ausgezeichnet mit dem Grand Jury Prize für Dokumentarfilme beim diesjährigen Sundance Film Festival. „Boys State“ ist eine unglaublich unterhaltsame Enthüllungs-Doku über eine lautstarke Reise ins Herz der Demokratie. 1.000 junge Texaner kommen zu einem außergewöhnlichen Ritus zusammen: In einem Camp bilden sie eine fingierte Regierung. Aus nächster Nähe verfolgen die Filmemacher Jesse Moss und Amanda McBaine die steigenden Spannungen bei einem besonders nervenaufreibenden Gouverneurs-Wahlkampf und richten ihre Kameras auf unvergessliche Teenager wie Ben, einen erzkonservativen Reagan Fan, der trotz persönlicher Rückschläge voller Selbstbewusstsein ist, und Steven, einem progressiv denkenden Sohn mexikanischer Einwanderer, der in einem Meer von Rot seinen Überzeugungen treu bleibt. Dabei haben sie ein komplexes Porträt der aktuellen amerikanischen Vorstellungen von Männlichkeit entworfen, sowie einen Mikrokosmos der oftmals entmutigenden politischen Spaltung des Landes – gepaart mit einem Funken Hoffnung.

Dads

„Dads“ ist eine ehrliche und humorvolle Doku, die die Freuden und Herausforderungen des Elterndaseins in der heutigen Welt feiert. In diesem Film kommen sechs außergewöhnliche Väter aus der ganzen Welt zu Wort. Ihre ehrlichen Geschichten zeigen die Schönheit, die Herausforderungen und die irrwitzigen Situationen, die Vatersein heutzutage mit sich bringt. Mit aufschlussreichen Interviews, seltenen Heimvideos, viralen Videos sowie urkomischen und nachdenklichen Kommentaren von Hollywoods unterhaltsamsten Persönlichkeiten.

Briefe an…

„Briefe an …“ ist vom bahnbrechenden Apple Watch Werbespot „Dear Apple“ inspiriert. Die Serie erzählt auf innovative Weise die Biografien von einflussreichen Persönlichkeiten, die unsere heutige Kultur und Gesellschaft prägen – mit Hilfe von den Briefen ihrer Fans. „Briefe an …“ beschäftigt sich mit wichtigen Momenten in ihrem Leben und ihrer Arbeit, die nicht nur die Personen beeinflusst haben, die die Briefe geschrieben haben, sondern die ganze Welt.

Verschwiegen

In diesem dramatischen Justizthriller erschüttert ein schockierendes Verbrechen eine Kleinstadt in Massachusetts. Besonders eine Familie. Der stellvertretender Bezirksstaatsanwalt sieht sich gezwungen, eine schwere Entscheidung zu treffen – zwischen seiner Verpflichtung gegenüber der Wahrheit und der bedingungslosen Liebe zu seinem Sohn.

Trying

Der Kinderwunsch ist groß, doch Nikki (Esther Smith) und Jason (Rafe Spall) können kein Baby bekommen. Was sollen sie nur die nächsten 50 Jahre machen, wenn sie keine Familie gründen? „Die Sopranos“ haben gerade Mal für ein Wochenende gereicht. Nachdem sie jede andere Option ausgeschlossen haben, entscheiden sie sich für eine Adoption – und müssen sich einer Welt voller neuer, verwirrender Herausforderungen stellen. Können sie die Behörden trotz problematischer Freunde, schwieriger Familien und einem absolut chaotischen Leben von ihrer Eignung als Eltern überzeugen?

Greatness Code

„Greatness Code“ ist eine bahnbrechende Kurzfilmserie ohne Drehbuch. Regie führte Gotham Chopra, Uninterrupted und Religion of Sports haben koproduziert. Die Serie erzählt bisher unbekannte Geschichten von den erfolgreichsten Topathleten der Welt. Die erste Staffel besteht aus sieben Mini‑Folgen. Sieben Sportlegenden gewähren einen Einblick in die entscheidenden Momente ihrer Karriere. Zu den internationalen Sportlerinnen und Sportlern, die in der ersten Staffel auftreten, gehören der vierfache NBA MVP, dreifache NBA Champion und zweifache Olympische Goldmedaillen-Gewinner Lebron James, der sechsfache Super Bowl Champion und vierfache Super Bowl MVP Tom Brady, die Olympische Goldmedaillen-Gewinnerin und Co‑Kapitänin der Frauenfußball-Nationalmannschaft der USA Alex Morgan, der schnellste Mann der Welt und achtfache Olympische Goldmedaillen-Gewinner Usain Bolt, die fünffache Olympische Goldmedaillen-Gewinnerin und 15‑fache Weltmeisterin im Schwimmen Katie Ledecky und der 11‑fache Surfweltmeister Kelly Slater.