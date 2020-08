Während sich Epic Games derzeit darauf konzentriert, mit Fortnite Apple unter Druck zu setzen, nutzen einige Unternehmen den Windschatten und schießen ebenfalls gegen Apple. So auch Facebook-CEO Mark Zuckerberg, der Apples App-Store-Politik kritisiert.

Mark Zuckerberg kritisiert Apple

Es überrascht nicht, dass nun auch Mark Zuckerberg einige erlesene Worte für Apple und seine digitale Storefront übrig hat. BuzzFeed News liefert uns hierzu den Bericht, in dem Zuckerbergs Kommentare ausführlich behandelt werden.

Während eines Webcasts mit 50.000 Mitarbeitern wurde Zuckerberg zur aktuellen Lage rund um den App Store befragt. Er nutzte die Vorlage und kritisierte Apples Haltung. So erklärte Facebooks CEO unter anderem, dass Apple als Torwächter Innovation und Wettbewerb blockiert. Dazu spricht er von „monopolartigen“ Gebühren für den App Store.

In Bezug auf das Durcheinander zwischen Apple und Epic Games ist Zuckerberg der Meinung, dass dies recht problematisch sei. Er erklärte, dass Apples Drohung, die Unreal Engine zu blockieren (was sich auch auf andere Studios außerhalb von Epic Games auswirken würde), „ein extrem aggressiver Schritt“ sei. Dass Epic Games bewusst die vereinbarten Richtlinien missachtet hat und wie Zuckerberg mit so einem Verhalten eines Partners umgegangen wäre, hat er jedoch nicht erwähnt.

Auch andere Themen kamen zur Sprache. Zum Beispiel die Änderungen der Privatsphäre-Einstellungen in iOS 14, die Nutzer davor bewahren sollen, gegen ihren Willen digital verfolgt zu werden. Im Speziellen lässt Apple den Nutzern die Wahl, Cross-App- bzw. Cross-Site-Tracking zu deaktivieren. Zuckerberg kritisiert diese Wahlfreiheit, da Werbepartner so deutlich an Reichweite verlieren und folglich weniger Werbeeinnahmen erzielt werden.