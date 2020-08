Zum Wochenende steht ein weiterer Titel auf Apples Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade bereit. Die Rede ist vom Abenteuer-Spiel „The Last Campfire“.

Apple Arcade begrüßt Neuzugang „The Last Campfire“

Ab sofort steht „The Last Campfire“ auf Apple Arcade bereit. „The Last Campfire“ ist ein Abenteuer, die Geschichte eines verlorenen Stücks Brennholz an einem mysteriösen Ort auf der Suche nach Sinn und einem Weg nach Hause. Ihr reist tiefer ins Land jenseits des dunklen Waldes und müsst die vor euch liegenden Widrigkeiten überwinden. Dabei entdeckt ihr eine wunderschöne Wildnis mit verirrten Seelen, sonderbaren Kreaturen und mysteriösen Ruinen.

Das Spiel steht sowohl auf dem iPhone, iPad, Mac und AppleTV zur Verfügung.