Auf die Original-AirPods und die AirPods 2 folgen irgendwann die AirPods 3. Einem aktuellen Bericht zufolge, soll dies im ersten Halbjahr 2021 der Fall sein.

AirPods 3 sollen im ersten Halbjahr 2021 erscheinen

Mit der AirPods-Familie hat Apple einen echten Verkaufsschlager auf den Markt gebracht. Sowohl die klassischen AirPods als auch die AirPods Pro (hier unser AirPods Pro Test) sind bei Kunden sehr beliebt. Da ist es nur logisch, dass Apple an neuen Modellen arbeitet und diese früher oder später auf den Markt bringen wird.

Digitimes (via Macrumors) berichtet, dass Apple die dritte Generation seiner AirPods in der ersten Jahreshälfte 2021 ankündigen wird. In dem Bericht heißt es, dass Inventec für bis zu 20 Prozent der Montageaufträge verantwortlich sein soll. Die restlichen Aufträge sollen sich unter anderem Luxshare und Goertek teilen.

Schon mehrfach war zu lesen, dass die AirPods 3 im ersteh Halbjahr 2021 erscheinen werden. Unter anderem sprach der renommierte Analyst Ming Chi Kuo davon. Dieser behauptete zudem, dass sich die AirPods 3 optisch an den AirPods Pro anlehnen werden. Allerdings dürfte eine Geräuschunterdrückung fehlen. Ende 2021 könnte zudem eine neue Generation der AirPods Pro erscheinen.

Es wird gemunkelt, dass Apple das iPhone 12 (Pro) ohne Netzteil und Kopfhörer ausliefert. Dies dürfte die Verkaufszahlen der AirPods beflügeln.