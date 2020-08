Apple hat heute angekündigt, dass sich Apple TV+ und Mariah Carey für ein magisches Weihnachts-Special zusammengetan haben. Dieses Special mit Überraschungsgästen wird zum Jahresende debütieren.

Apple TV+: „Holiday Special“ mit Mariah Carey angekündigt

Apple hat heute das „Mariah Careys Magical Christmas Special“ angekündigt. Dabei handelt es sich um ein exklusives Weihnachts-Special des weltweiten Superstars und der mehrfach mit Platin ausgezeichneten, mit mehreren Grammys ausgezeichneten Künstlerin Mariah Carey. Das „Holiday Special“ wird in der Weihnachtszeit weltweit auf Apple TV+ debütieren.

Das neue Special wird kurz nach dem 25-jährigen Jubiläum von Careys legendärer Nr. 1-Weihnachtshymne „All I Want For Christmas Is You“ seine Premiere haben. Es wird die legendäre Ikone Carey und eine Reihe von Überraschungsgästen enthalten.

Das innovative Special kombiniert Musik, Tanz und Animation, angetrieben von einer allgemein herzerwärmenden Geschichte, die die Welt zusammenbringt.

Neben Mariah Carey fungieren Ian Stewart, Raj Kapoor und Ashley Edens als ausführende Produzenten. Das Weihnachtsspecial wird vom BAFTA-Preisträger Hamish Hamilton (Oscars, Super Bowl-Halbzeitshow, Eröffnungs- und Abschlusszeremonien der Olympischen Spiele in London) sowie dem Oscar-Nominierten und Golden Globe-Gewinner Roman Coppola („Mozart im Dschungel“, „Moonrise Kingdom“) geleitet.

Apple TV+ ist über die Apple TV App auf iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac sowie ausgewählten Samsung und LG Smart TVs, Amazon Fire TV- und Roku-Geräten und auf tv.apple.com für 4,99 Euro pro Monat mit einem siebentägigen kostenlosen Probeabo verfügbar. Die Apple TV App wird im Laufe des Jahres auf Sony und VIZIO Smart TVs verfügbar sein. Kunden, die ein neues iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch oder Mac kaufen, können Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos genießen. Das Angebot gilt für 3 Monate nach der Aktivierung eines qualifizierten Geräts.