Apple Watch Lagerbestände sinken

Wie Tailosive Tech festgestellt hat, wird die Apple Watch Series 5 langsam knapp, wie man das gerne sieht, wenn ein neues Modell ansteht. So zeigt ein Blick auf Apples Shop-Seite, dass die Bestände der Series 5 langsam zur Neige gehen bzw. schon gar nicht mehr vorhanden sind.

Wir erwarten bereits, dass Apple in naher Zukunft die Apple Watch Series 6 ankündigen wird, doch der genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt. Da die Bestände der Apple Watch Series 5 nun jedoch bereits knapp sind, besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Nachfolger nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Wie Tailosive Tech bemerkt hat, sind in den USA die Bestände fast aller Apple Watch Series 5 sowohl für die Online-Bestellung als auch für die Kollektion im Geschäft äußerst begrenzt. Insbesondere die höherwertigen Modelle sind derzeit nicht vorrätig.

Been looking through Apple Watch ship times and it appears almost EVERY single 44mm watch with LTE is unavailable to ship or pickup. Exception being silver aluminum but all the SS and Edition watches are gone in the 44mm size. Series 6 probably be dropping soon! pic.twitter.com/goYux8MrIF

— Tailosive Tech (@TailosiveTech) August 30, 2020